Tank angebohrt: Nachts fast 600 Liter Diesel abgezapft

Unbekannte Kraftstoffdiebe hatten einen Lastwagen in Kleinaitingen im Visier. Die Vorgehensweise war ungewöhnlich.

Erneut wurde nachts heimlich Diesel gestohlen. Diesmal hatten die oder der Täter einen Lastwagen mit Auflieger auf dem Parkplatz eines Logistikzentrums in der Messerschmittstraße in Kleinaitingen im Visier. 580 Liter Treibstoff wurde zwischen Mittwochabend und Donnerstagnacht entwendet. In den Tank wurde ein Loch gebohrt. Hinweise nimmt die Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/9606-0 entgegen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch