Kleinaitingen

vor 52 Min.

Tausende feiern den 50. Geburtstag der Ulrichkaserne in Kleinaitingen

Seit zehn Jahren gibt es die Fachschule für Informationstechnik in der Kleinaitinger Ulrichkaserne.

Plus Viele Besucher nutzen die Gelegenheit, sich auf dem Bundeswehrgelände umzuschauen. Staatsminister Florian Herrmann erinnert daran, dass vieles auch gut läuft bei der Truppe.

Von Elmar Knöchel

Es ist lange her, dass eine der Lechfeldkasernen ihre Tore für die Öffentlichkeit geöffnet hat. Seit der Auflösung des Jagdbombergeschwaders war wenig zu erfahren vom Leben und Lernen in der Kaserne auf dem Lechfeld. Doch das hat sich jetzt geändert. Die Schule für Informationstechnik hat am Wochenende ihr Jubiläum mit einem großen Fest gefeiert.

