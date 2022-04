Traktor fängt in Kleinaitingen an zu brennen

Ein 70-jähriger Landwirt war am Donnerstag mit seinem Traktor in Kleinaitingen unterwegs. Plötzlich steigen Flammen aus dem Motorraum auf.

Ernüchternd war ein Vorfall am Donnerstagabend für einen Landwirt in Kleinaitingen. Gegen 20.27 Uhr fing sein Traktor zu brennen an. Der 70-Jährige befand sich in der Keltenstraße. Er war gerade dabei, im Freien gelagertes Futtersilo zu holen. Die alarmierte Feuerwehr Kleinaitingen, die mit etwa 17 Einsatzkräften anrückte, konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen.

Laut Polizei bestand keine Gefahr, dass die Flammen auf Gebäude oder andere Fahrzeuge übergreifen. An der Zugmaschine entstand ein Sachschaden von rund 14.000 Euro. Der Landwirt wurde nicht verletzt. Ursache für den Brand war offensichtlich ein technischer Defekt im Bereich des Motorraums. (AZ)