Unbekannte knacken in Kleinaitingen Baucontainer

Auf hochwertige Baumaschinen haben es Unbekannte in Kleinaitingen abgesehen. Der Schaden ist hoch.

In der Nacht auf Donnerstag wurde auf einer Baustelle in der Hauptstraße in Kleinaitingen ein Container aufgebrochen. Der oder die Täter knackten zunächst Vorhängeschlösser des Containers und brachen dann die doppelt gesicherten Türen auf.

Polizei bittet um Hinweise

Aus dem Container wurden nur hochwertige Arbeitsgeräte der Marke Hilti im Wert von 3000 Euro entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf 100 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/9606-0. (mcz)

