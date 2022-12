Unbekannter tritt auf Auto ein

In Kleinaitingen hat ein Unbekannter ein Auto beschädigt.

In Kleinaitingen wurde im Zeitraum zwischen Montag, 20 Uhr, und Dienstag, 13 Uhr, ein in der Hauptstraße ein geparkter Opel Meriva beschädigt. Laut Polizei hat vermutlich jemand mit dem Fuß gegen den vorderen linken Radkasten getreten und diesen dadurch beschädigt. An dem Opel entstand ein Schaden von etwa 600 Euro. Die Polizei Schwabmünchen bittet unter der Telefonnummer 08232/96060 um sachdienliche Hinweise. (AZ)