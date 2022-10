Unfall bei Kleinaitingen: Zwei Autos prallen auf der B17 zusammen

Zwei Autos sind am Mittwoch auf der B17 nahe Kleinaitingen zusammengestoßen. Das führte zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei sucht Zeugen.

Zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos auf der B17 im Bereich der Anschlussstelle Kleinaitingen kam es am Mittwoch gegen 16.40 Uhr in Fahrtrichtung Süd. Eine 70-jährige Opelfahrerin wechselte laut Polizei von der rechten auf linke Fahrspur. Hierdurch kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Kia, der sich auf der linken Spur befand. Durch den Unfall wurde die 20-jährige Kia-Fahrerin leicht am Arm verletzt und musste anschließend im Klinikum behandelt werden. Die 70-Jährige blieb unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt knapp 10.000 Euro.

Für die Unfallaufnahme und die Bergung der beiden Fahrzeuge mussten beide Fahrspuren der B17 für etwa 45 Minuten gesperrt werden. Der Verkehr wurde währenddessen über die Standspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der genaue Hergang ist noch unklar. Die Autobahnpolizei Gersthofen bittet daher Unfallzeugen, sich unter Tel. 0821/323-1910 zu melden. (AZ)