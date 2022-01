Volleyballerinnen bleiben auf Erfolgskurs

Es läuft weiter rund für die Volleyballerinnen aus Kleinaitingen: Auch ihr erstes Rückrundenspiel konnten sie gewinnen und bleiben damit weiter ungeschlagen.

Die erste Damenmannschaft des FC Kleinaitingen gewann ihr Heimspiel nach fünf Sätzen (25:27, 25:18, 18:25, 25:20, 15:12) gegen die Damen des SV Lohhof. Die Damen konnten mit viel Einsatzwillen und einer starken Mannschaftsleistung ein heißumkämpftes Spiel für sich entscheiden.

Nachdem die etatmäßige Libera Brini Buddrus verhindert war, sprang Eva Kehrstephan ein, die immer noch ein wenig an einer Schulterverletzung laboriert. Franziska Kexel und Antonia Meyer starteten gleich furios mit starken Aufschlägen, welche es der Blockreihe um Anni Salesch, Luisa Nowotny und Nicki Mayr einfach machte und weshalb Lohhofs Trainer Fabian Gumpp beim Stand von 10:2 bereits beide Auszeiten verwenden musste.

Mit starken Aufschlägen kam Lohhof aber zurück ins Spiel und durch Abstimmungsprobleme auf Kleinaitinger Seite musste man zur Mitte des Satzes den Ausgleich zum 14:14 hinnehmen. Durch die aufgeheizte Stimmung und einige strittige Schiedsrichterentscheidungen bekam Lohhof erst eine gelbe Karte und kurz darauf eine rote hinterher und war nun in allen Aktionen sehr verbissen. Gegen Ende des Satzes waren die Aktionen auf Kleinaitinger Seite ein bisschen zu brav und nicht zwingend genug. So unterlag man mit 25:27.

Kleinaitinger Volleyballerinnen finden die Lücken

Im zweiten Satz hingegen wendete sich das Blatt. Mit weniger Eigenfehlern auf Seiten Kleinaitingens, zwei weiteren starken Aufschlagserien von Franzi Kexel und Anni Salesch und einer ruhigen und präzisen Abwehr vor allem durch Elke Kexel konnte man immer wieder die von Trainer Peter Maiershofer analysierten Lücken finden und punkten. Der Satz ging mit 25:18 an Kleinaitingen.

Im dritten Satz lief man von Beginn an einem kleinen Rückstand hinterher (6:10) und auch der Doppelwechsel von Krissi Schaffner und Niki Sandru zum Ende des Satzes konnte den Satzverlust nicht verhindern (20:25). Mit dieser veränderten Aufstellung startete man aber konsequenter in den vierten Durchgang. Das ausgegebene Motto der Trainergespanns Maiershofer/Nowotny lautete: "Alles oder nichts!" und man erkämpfte sich Punkt für Punkt ein kleines Polster und zwang Lohhof wieder früh zu beiden Auszeiten (11:6 und 16:10).

Krissi Schaffner konnte ihre Angreifer variabel einsetzen und viele harte Angriffe von Antonia Meyer und Anni Salesch sowie platzierte Lobs und clevere Angriffe von Niki Sandru und Elke Kexel machten Lohhof das Leben schwer und führten zum Satzgewinn mit 25:20. Mannschaftsführerin Elke Kexel machte in der Satzpause deutlich: "Mit diesem Schwung starten wir in den fünften Satz und holen uns das Ding!"

Mithilfe der guten Stimmung auf dem Spielfeld und der Unterstützung von den Zuschauerrängen konnte man wieder durch gutes Aufschlagspiel, diesmal durch Nicki Mayr, und eine stabile Annahme um Eva Kehrstephan beim Spielstand von 8:3 die Seiten wechseln. Lohhof kämpfte sich noch mal heran (11:8), zog am Schluss aber den Kürzeren und Kleinaitingen konnte den Sack mit 15:12 zumachen.

Nach einem freien Wochenende steht das nächste Heimspiel am 5. Februar gegen den Tabellenführer TSV TB München an, den man als Aufsteiger zumindest ein bisschen ärgern möchte, bevor man am 6. Februar zum Auswärtsspiel nach Hahnbach reist.

FC Kleinaitingen: Eva Kehrstephan, Elke Kexel, Franzi Kexel, Nicki Mayr, Antonia Meyer, Luisa Nowotny, Anni Salesch, Niki Sandru, Krissi Schaffner, Sandra Thomalla. (SZ)