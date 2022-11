Wie lange dauert die Baustelle an der B17 auf dem Lechfeld noch?

Plus Lange gibt es schon Einschränkungen beim Befahren der B17 auf Höhe Graben/Kleinaitingen. Jetzt ist klar: Die Großbaustelle dauert noch länger als geplant.

Autofahrer, die häufig auf der B17 südlich von Augsburg unterwegs sind, treibt seit Längerem eine Frage um: Wann wird die Baustelle auf Höhe Graben/ Kleinaitingen endlich fertig? Vom Landratsamt gibt es nun eine Einschätzung, ob der ursprüngliche Plan eingehalten werden kann.