Zuschüsse für Musik und Ministranten

Plus So viel gibt die Gemeinde Kleinaitingen für die Förderung des Musikvereins, der Bläserklasse und der Pfarrjugend aus.

Der Gemeinderat befasste sich mit mehreren Anträgen zur Förderung des Vereinslebens und der Jugendarbeit im Dorf. So stellte der Musikverein Kleinaitingen einen Antrag für sein Vereinsjubiläum zum 50-jährigen Bestehen im Jahr 2025. Der Gemeinderat bewilligte dafür einstimmig einen Zuschuss in Höhe von 5000 Euro und gab außerdem die Zusage, dass die Gemeinde im Falle eines negativen Ergebnisses das Defizit ausgleichen wird.

Die Bläserklasse Großaitingen-Kleinaitingen fährt zum Wettbewerb Bayerischer Bläserklassen nach München. Die Kosten für die Busfahrt belaufen sich auf 715 Euro. Die Gemeinden Großaitingen und Kleinaitingen teilen sich die Kosten für den Bus, demnach 357,50 Euro pro Gemeinde. Der Gemeinderat bewilligte zum Antrag der Bläserklasse einstimmig, diesen Zuschuss zu gewähren.