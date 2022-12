Die Lechfeldstraße in Kleinaitingen ist gesperrt

Kanalarbeiten machen eine Umleitung erforderlich – die Jahresrechnung für 2021 wurde abgesegnet und ein Bauantrag abgelehnt.

In der letzten Sitzung des Jahres handelte der Gemeinderat Kleinaitingen noch einige Themen ab. Bürgermeister Rupert Fiehl gab bekannt, dass die Vollsperrung der Lechfeldstraße wegen Kanalarbeiten voraussichtlich bis zum 16. Dezember andauere. Der Abschnitt von der Frühlingstraße bis zur Ostendstraße kann nicht befahren werden. Der Verkehr wird über die Friedenstraße umgeleitet. Die Bushaltestelle "Lechfeldstraße" kann nicht angefahren werden. Deshalb müssen die Schüler an der Haltestelle "Rathausplatz / Rathausstraße" in die Schulbusse einsteigen.

Die Gemeinde Kleinaitingen ist schuldenfrei

Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2021 wurde nach dem Bericht von Markus Heider, als Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses, auf knapp sechs Millionen Euro im Gesamthaushalt festgestellt. Zum Vermögenshaushalt wurden etwas mehr als 1,1 Millionen zugeführt. Die Gemeinde ist schuldenfrei und hat Rücklagen in Höhe von 6,7 Millionen Euro. Die angefallenen Haushaltsüberschreitungen wurden nachträglich genehmigt und die Entlastung erteilt.

Einem Bauantrag zum Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage in der Ulrichstraße wurde nun das Einvernehmen erteilt, nachdem der Kanalanschluss auf Kosten der Bauherrin möglich und durch eine Sicherheitsleistung gewährleistet ist.

Carport vor Garage ist nicht zulässig

Dagegen wurde die Errichtung eines Carports in der Ostendstraße einstimmig abgelehnt, weil dieses vor einer bestehenden Garage nicht zulässig sei.