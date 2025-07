Kleines Projekt, große Träume: „Wir wollen ganz Schwabmünchen ein Stück besser machen.“

„Back to the Roots – zurück zu den Wurzeln“ – das versucht das Team des Singoldsand Festivals in der offenen Werkstatt an der Jahnstraße mit einem kreativen Deko-Projekt. Eine Woche können einige Abschlussschülerinnen und -schüler der Mittelschule Schwabmünchen gemeinsam mit Ehrenamtlichen für die Gestaltung des Musikfestivals basteln, malen, sägen und schweißen, erzählt einer der Organisatoren, Nic Brinz.

Die Zusammenarbeit mit Jugendlichen soll erweitert werden

„Seit 2011 gibt es uns“, beginnt Brinz. Vor allem in den ersten beiden Jahren des Musikfestivals habe man verstärkt mit Schülerinnen und Schülern zusammengearbeitet, da diese beispielsweise im Jugendzentrum wegen der Abschlusspartys aktiv waren. Durch den engen Kontakt hätten sich immer wieder Gruppen gefunden, die sich für das Werken und Arbeiten am Festival verabredet hatten. „Das wollten wir zurückbringen, weil wir gemerkt haben, dass wir älter werden und uns als Jugendkulturprojekt verstehen. Der Kontakt zu den Jugendlichen steckt im Namen. Das muss dementsprechend das Zentrum unserer Aufmerksamkeit sein.“

Noch läuft das neue Projekt, das Schule, Handwerk und Kultur verbinden soll, schleppend an, sagt Brinz. Man habe schon im vergangenen Jahr damit starten wollen. „Das war aber zu kurzfristig.“ In diesem Jahr hatten sie früher begonnen: „Wir haben aber Schwierigkeiten gehabt, trotz Hilfe vom Bürgermeister, mit den Schulen in Kontakt zu treten.“ Nur die Mittelschule meldete sich zurück.

Am zweiten Tag beteiligen sich nur noch drei der zehn Jugendlichen am Projekt

Auch Motivation der Schülerinnen und Schüler scheint nach den Abschlussprüfungen angeschlagen zu sein. „Leider ist es so, dass es heute nur noch drei sind“, sagt Brinz an Tag zwei des Projekts. „Sieben von zehn sind spontan krank geworden.“ Enttäuscht ist Brinz davon nicht und will auch nicht, dass die Entscheidung der Jugendlichen „durch den Kakao“ gezogen wird: „Ich kenne die Hintergründe, von denen, die ‚krank‘ sind, nicht. Sie haben bestimmt Gründe.“ Er sieht 30 Prozent Beteiligung sogar positiv: „Umso schöner ist es, dass die, die noch da sind, echt Bock haben.“

Icon Vergrößern In der Deko-Projektwoche des Singoldsand-Teams und der Mittelschule Schwabmünchen soll ein Lebkuchenhaus entstehen. Dafür haben Schülerinnen Styropor ausgeschnitten und bemalt. Foto: Sarah Schöniger Icon Schließen Schließen In der Deko-Projektwoche des Singoldsand-Teams und der Mittelschule Schwabmünchen soll ein Lebkuchenhaus entstehen. Dafür haben Schülerinnen Styropor ausgeschnitten und bemalt. Foto: Sarah Schöniger

„Ich wollte nicht zu Hause rumhocken“, erzählt eine der Verbliebenen, leider ohne Namen und Foto, weil die Einverständniserklärung der Eltern noch zu Hause liegt. Ihre Freundin stimmt zu: „Das macht einfach voll Spaß und wir helfen gerne anderen Leuten.“ Am Vortag hatten die beiden aus Styropor Formen ausgeschnitten, die sie heute bemalen. Daraus soll ein Lebkuchenhaus werden, sagt Brinz.

In der Woche soll eine Fotobox, ein Lebkuchenhaus und eine Hängematte entstehen

Der dritte Schüler flext mit einem der Ehrenamtlichen währenddessen eine Metallstange auseinander, die für eine Hängematte verwendet werden soll. Als drittes Projekt wurde am Vortag eine Fotobox geplant, die im Verlauf der Woche aus Holz zusammengebaut werden soll.

Icon Vergrößern Die ehrenamtlichen Helfer des Singoldsand-Teams erklären dem Schüler, wie das Schweißen abläuft. Foto: Sarah Schöniger Icon Schließen Schließen Die ehrenamtlichen Helfer des Singoldsand-Teams erklären dem Schüler, wie das Schweißen abläuft. Foto: Sarah Schöniger

Nicht nur wegen des positiven Feedbacks der drei Teilnehmenden will man die Kooperation im nächsten Jahr wieder anbieten. Brinz sieht darin eine gesellschaftliche Chance. „Wir sind jetzt seit einer Woche als Jugendpartizipationsprojekt von der EU kofinanziert“, erklärt er. „Wir versuchen unter dem kulturellen Gedanken viele Werte zu vermitteln. Gerade der Demokratie-Gedanke ist uns unfassbar wichtig.“

Icon Vergrößern Die zwei Schülerinnen der Mittelschule Schwabmünchen informieren sich über die nächsten Schritte beim Bau des Lebkuchenhauses. Foto: Sarah Schöniger Icon Schließen Schließen Die zwei Schülerinnen der Mittelschule Schwabmünchen informieren sich über die nächsten Schritte beim Bau des Lebkuchenhauses. Foto: Sarah Schöniger

Das Engagement bei Jugendprojekten soll das Demokratieverständnis fördern

Gemeinsames Schaffen – besonders in hierarchiefreien Arbeitsgruppen, wie sie beim Singoldsand Festival üblich sind – bedeutet, gemeinsam kreative Ideen zu entwickeln, zu diskutieren und zu streiten. Immer jedoch mit dem Ziel, am Ende einen gemeinsamen Nenner zu finden, sinniert er.

Außerdem will man von der „Ein Projekt, ein Team“-Mentalität wegkommen: „Wir wollen ganz Schwabmünchen ein Stück besser machen.“ Daher müsse man „Synergien schaffen.“ Wenn Vereine, Schulen und Organisationen wie der Jugendbeirat zusammenarbeiten, teilen sie nicht nur Ressourcen wie Werkzeuge und Helfende – auch die Stadtgemeinschaft könne so „mehr zusammenwachsen.“

Ob Nic Brinz’ Idee verfängt, wird sich dann wohl beim Deko-Projekt für das Singoldsand Festival 2026 zeigen.