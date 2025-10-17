Kunst trifft Klima: Wie Schüler das Thema kreativ umsetzen

Passend zur Bayerischen Klimawoche wurden am Leonhard-Wagner-Gymnasium Schwabmünchen gleich zwei Ausstellungen zum Thema Klima, Klimaschutz und Klimawandel eröffnet.

Wie aus alten Tennisbällen künstlerische Schildkröten werden

Die Q13 präsentiert Kunstwerke, die im Rahmen des diesjährigen Umwelttags von den Schülerinnen und Schülern aus wieder verwendeten Materialien gestaltet wurden. Angeregt wurden die Schülerinnen und Schüler im Sommer durch den Besuch der Ausstellung „Alles was bleibt“ im Museum der Stadt Schwabmünchen. Das Ziel der Arbeiten ist es, künstlerisch auf den Klimawandel aufmerksam zu machen, und die Verbindung zwischen Nachhaltigkeit, Kreativität und gesellschaftlicher Verantwortung sichtbar zu machen. Sehr kreativ und einfallsreich wurden beispielsweise halbierte Tennisbälle zu Schildkröten umgewandelt oder Klima-Sanduhren aus recycelten Materialien gebastelt.

Wissen vertiefen und zum Nachdenken anregen

Die zusätzlich aufgebaute Wanderausstellung „Klimawandel zum Anfassen – Klimaschutz zum Anpacken“ soll außerdem Wissen vertiefen und zum Nachdenken anregen. An 36 Stationen werden viele Themen zu Klimawandel und Klimaschutz informativ dargestellt, beispielsweise Luft, Sonne, Meeresspiegel, Eismassen, Korallen, Ernährung, Konsum, Mobilität, Energie und Boden. Jede Station besteht aus einem Roll-Up für den textlichen Hintergrund und einem haptischen Gegenstand davor, zum Beispiel Modelle, Ausstellungsstücke und durchführbare Experimente zur praktischen Veranschaulichung. Die Wanderausstellung ist konzipiert vom Ferdinand-Porsche-Gymnasium Zuffenhausen und kann von allen interessierten Schulen mit passenden Altersgruppen ausgeliehen werden.

Passend zur Vernissage berichtete Schulleiter Stephan Richter von einem Beispiel der künstlerischen Wiederverwendung von Abfall zu einem Schlosskunstwerk an der Nordsee und schloss mit der Wichtigkeit von ressourcenschonendem Verhalten für Klima, Welt, Natur und die zukünftigen Generationen. Bürgermeister Müller schloss sich diesem Gedanken an. Abgerundet wurde die Vernissage durch das schulische Jazz-Ensemble und einem „Too Good To Go“-Buffet. Besucher durften an dem Abend übrigens Food-Sharing-Lebensmittel auch mitnehmen - als ein Zeichen gegen Lebensmittelverschwendung.

Termin Die Wanderausstellung wird für die gesamte Aktionswoche im Leonhard-Wagner-Gymnasium in der Aula vom bis 24. Oktober ausgestellt sein. Für die Öffentlichkeit geöffnet wird sie nochmals am 21. Oktober von 13.30 bis 15 Uhr für alle Interessierten.