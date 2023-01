Klosterlechfelds Veteranen bereiten ihr 125-jähriges Jubiläum vor

Das Fest wird zusammen mit der Klosterlechfelder Männer- und Soldaten-Friedenswallfahrt am 4. Juni gefeiert. Was geboten ist.

Die Veteranen- und Soldatenkameradschaft Klosterlechfeld feiert in diesem Jahr ihren 125. Geburtstag. Auf dieses Ereignis richtete ihr Vorsitzender Marco Meyer den Blick bei der Jahreshauptversammlung in der Gaststätte Lechfelder Garten. Zuvor wurde traditionell am Dreikönigstag in einem Gottesdienst mit anschließender Kranzniederlegung am Ehrenmal an die Gefallenen der Kriege und die verstorbenen Vereinsmitglieder gedacht.

„Das Gründungsjubiläum wird am Tag der jährlichen Männer- und Soldaten-Friedenswallfahrt gefeiert und die fällt heuer auf den 4. Juni“, verkündete Meyer. Dann wird der Festgottesdienst wieder am Kalvarienberg stattfinden und anschließend versammeln sich alle Fahnenabordnungen der teilnehmenden Vereine rund um das Kriegerdenkmal am Franziskanerplatz. Zum Mittagessen wird im nahen Feuerwehrhaus an der Bahnhofstraße aufgetischt, wo dann auch die Festreden gehalten werden.

Ehrungen langjähriger Mitglieder

Marco Meyer und sein Stellvertreter Erwin Mayer überreichten bei der Versammlung Urkunden für 20 Jahre Vereinstreue mit dem silbernen Vereinsabzeichen an Richard Huber und Robert Holzer. Ebenso lange dabei sind Nicole Reiner, Thomas Heller, Herbert Pickl und Thomas Dallmeir.