Abwasser wird in Klosterlechfeld geringfügig teurer

Die Gebühren für die Entwässerung, also für das in die Kanalisation der Gemeinde und schließlich in die Kläranlage des Abwasserzweckverbandes Lechfeld fließende Abwasser, müssen alle vier Jahre neu kalkuliert werden. Der Investitionsaufwand wird sich wegen notwendiger Sanierung und Erneuerung der Kläranlage bis 2027 von bisher rund 4,2 auf etwa 6,8 Millionen Euro erhöhen. Die jährlichen Betriebskosten belaufen sich auf rund 230.000 Euro. Beim Gesamtverbrauch der Klosterlechfelder Einwohner von zuletzt knapp 130.000 Kubikmetern zeigt sich, dass in den vergangenen vier Jahren immer sparsamer mit dem Wasser umgegangen wurde. Deshalb bleibt die Grundgebühr mit insgesamt 31.600 Euro auch in den nächsten vier Jahren gleich. Trotzdem gibt es eine Veränderung.

