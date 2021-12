Auto beschädigt in Klosterlechfeld eine Linde: Zeugen gesucht

In den vergangenen Tagen wurde in Klosterlechfeld eine Linde angefahren. Jetzt muss sie gefällt werden. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein unbekanntes Fahrzeug stieß laut Polizeiangaben im Zeitraum zwischen 23. und 28. Dezember in der Poststraße in Klosterlechfeld gegen eine Linde. Der Baum wurde dabei so stark beschädigt, dass er jetzt ausgetauscht werden muss. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/9606-0. (AZ)