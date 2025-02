Auto fängt während der Fahrt Feuer

Am Montag befuhr ein 27-jähriger Mann um 21.30 Uhr mit seinem Auto die Staatsstraße 2027 in Richtung Schwabstadel. Plötzlich bemerkte er Brandgeruch und es lösten mehrere Airbags auf der Beifahrerseite aus. Der Mann konnte sein Fahrzeug noch kontrolliert abbremsen und am rechten Fahrbahnrand abstellen. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits Flammen und eine starke Rauchentwicklung festzustellen. Die verständigte Feuerwehr Klosterlechfeld löschte anschließend den Brand, bei dem keine Personen verletzt wurden. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 6000 Euro geschätzt. Als Brandursache kommt laut Polizei nur ein technischer Defekt an dem Fahrzeug in Betracht. (AZ)

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrzeug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Staatsstraße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis