Klosterlechfeld

vor 17 Min.

Bebauungsplan in Klosterlechfeld fällt kleiner aus als geplant

Der Bebauungsplan an der Otto-Wanner-Straße in Klosterlechfeld fällt kleiner aus als ursprünglich vorgesehen.

Plus Die Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern an der die Otto-Wanner-Straße sind gescheitert. Nun endet der Wohnungsbau im Süden vor einem landwirtschaftlichen Grundstück.

Von Hieronymus Schneider

Die Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern waren zäh, nun sind sie offenbar gescheitert. Der Bebauungsplan an der Otto-Wanner-Straße in Klosterlechfeld fällt dadurch kleiner aus als ursprünglich vorgesehen. In der jüngsten Sitzung diskutierte der Gemeinderat über eine erneute Änderung des Bebauungsplans. Dieser wurde im Süden verkürzt und endet nun vor dem landwirtschaftlichen Grundstück, auf dem Hühner und andere Tiere gehalten werden.

