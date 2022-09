Betrunkener trägt Spielzeugwaffe am Bahnhof in Klosterlechfeld

Passanten entdeckten die Waffe im Hosenbund des 18-Jährigen. Was den jungen Mann nun erwartet.

Ein betrunkener junger Mann hat am Bahnhof in Klosterelchfeld eine Spielzeugwaffe bei sich im Hosenbund getragen, die als solche aber nicht erkennbar war. Besorgte Bürger alarmierten deshalb am Samstag gegen 17.30 Uhr die Polizei. Die Beamten konnten den Mann an einem Wartehäuschen überwältigen und die Waffe aus dem Hosenbund sicherstellen.

Es habe sich bei der schwarzen Waffe zwar nur um eine Spielzeugwaffe gehandelt, äußerlich sei sie aber kaum von einer echten zu unterscheiden gewesen, berichtet die Polizei. Aufgrund der Alkoholisierung des 18-jährigen Mannes und dem aggressiven Verhalten gegenüber den Polizeibeamten wurde er in Gewahrsam genommen. Ein Verfahren wegen des Führens einer Anscheinwaffe wurde eingeleitet. (AZ)