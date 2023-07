Bluegrass-Konzert in Klosterlechfeld: Die Mischung macht's

Zum Bluegrass-Konzert kommt die Band „Johnny and the Yooahoos“ am 15. Juli nach Klosterlechfeld.

Der Musikstil Bluegrass entstand in den 1940er-Jahren in den Hügeln der Appalachen im Südosten der USA. Typischerweise wird Bluegrass mit akustischen Instrumenten gespielt: Mandoline, Gitarre, Banjo, Kontrabass, Geige und mit mehrstimmigem Gesang. Wie das klingt, dürfen die Besucher bei einem Konzert von „Johnny and the Yooahoos“ am Samstag, 15. Juli, in Klosterlechfeld erfahren.

Die Band interpretiert Bluegrass auf ihre eigene Art und Weise. Mit einer eigenen musikalischen Mischung betreiben die Mitglieder Vergangenheitsnostalgie und richten ihren Blick in die Gegenwart. Johnny Schuhbeck, Bastian Schuhbeck, Bernie Huber und Jonas Kollenda haben ihren Spaß, der sich auf das Publikum überträgt.

Freikarten für Besucher unter 21 Jahren

"Johnny an the Yooahoos" spielen am Samstag, 15. Juli, ab 20 Uhr beim Schützenverein Klosterlechfeld (Franziskanerplatz 6), bei schönem Wetter im Klostergarten, ansonsten im Schützenheim. Karten gibt es im Internet und der Buchhandlung Schmid in Schwabmünchen, die Veranstalter ist. Für Konzertbesucher unter 21 Jahren gibt es ein Kontingent an Freikarten. Sie können, bis sie vergriffen sind, in der Buchhandlung abgeholt werden. (rr)