Klosterlechfelds Bürgermeister Schneider zieht Halbzeit-Bilanz

Die Verbesserung der innerörtlichen Verkehrssituation in Klosterlechfeld will Bürgermeister Schneider in den kommenden drei Jahren noch angehen.

Es ist Halbzeit in den Rathäusern - so auch in Klosterlechfeld. Ein Zwischenfazit von Klosterlechfelds Bürgermeister Rudolf Schneider.

Von Hieronymus Schneider

Herr Schneider, wenn Sie an die vergangenen drei Jahre im Rathaus zurückdenken, was außer Corona fällt Ihnen noch ein?



Rudolf Schneider: Ukrainekrise, Flüchtlingshilfe, Nachbarschaftshilfe und die Bedeutung des Ehrenamtes. Im Rückblick auf die jüngsten drei Jahre: Was ist Ihre positivste Erinnerung?



Schneider: Trotz einer Vielzahl von neuen Problemstellungen und Herausforderungen ist der dörfliche Zusammenhalt nicht beschädigt worden. Und auf welche Erfahrung hätten Sie verzichten können?



Schneider: Homeoffice und Maskenpflicht. Welches Projekt, das bislang liegen geblieben ist, wollen Sie in den nächsten drei Jahren noch anpacken?



Schneider: Die innerörtliche Verkehrssituation. Klosterlechfelds Bürgermeister Rudolf Schneider wurde 2020 für eine zweite Amtszeit wiedergewählt. Foto: Rudolf Schneider Im Heimatcheck unserer Zeitung hat die Lebensqualität sehr gute Noten bekommen. Einzig über den Immobilienmarkt und die Verfügbarkeit von Bauplätzen kamen viele Klagen. Was können Sie als Kommunalpolitiker tun, um die Angebote zu verbessern?



Schneider: Wir müssen ganz neu denken. Es bedarf einer behutsamen und effektiven Nachverdichtung verbunden mit mehr Angeboten an bezahlbarem Wohnraum. Wir wollen andere Wohnformen mit dem Augenmerk auf junge Familien und ältere Menschen integrieren. Werden Sie in drei Jahren wieder fürs Bürgermeisteramt kandidieren oder sind Sie schon amtsmüde?



Schneider: Diese Frage kann ich aktuell so nicht beantworten! Hätten Sie gefragt: Sind Sie gerne Bürgermeister, so hätte ich mit einem klaren "Ja" geantwortet. Zur Person: Rudolf Schneider, 65, ist seit 2014 im Amt, 2020 wurde der Sozialdemokrat zudem zum Vorsitzenden des Abwasserzweckverbandes gewählt. Der bekennende Protestant hat sechs Kinder und wohnt seit 2003 in Klosterlechfeld. Die Gemeinde mit etwa 3000 Einwohnern befindet sich in einer Verwaltungsgemeinschaft mit Untermeitingen. Die Zusammensetzung des Gemeinderates ist seit 2020 sehr gemischt: Stärkste Fraktion ist die CSU mit fünf Sitzen, gefolgt von der GfK (Gemeinsam für Klosterlechfeld) mit drei Sitzen. Freie Wähler, UKW (Unabhängige Klosterlechfelder Wählervereinigung) und SPD/Bündnis 90 „Die Grünen“ stellen je zwei Gemeinderäte.

