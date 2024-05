Klosterlechfeld

17:46 Uhr

Das ist auf dem Pfingstmarkt in Klosterlechfeld geboten

Plus Von Freitag bis Montag gibt es beim Pfingstmarkt in Klosterlechfeld wieder einen Festzeltbetrieb, Fahrgeschäfte, Marktstände und den Lechfeld-Cup der Steinheber.

Von Hieronymus Schneider

Der traditionelle „Kramermarkt“ findet wie eh und je an Pfingsten rund um die Wallfahrtskirche statt. Nach der Coronapause ist es schon wieder der dritte Pfingstmarkt ohne Beschränkungen. Bürgermeister Rudolf Schneider sagt: „Dieses Volksfest ist ein wesentlicher Bestandteil unserer dörflichen Identität.“ Die Festwirtsfamilie Andreas Widmann aus Freising wird wieder das Bierzelt mit Schmankerln aus der Zeltküche am Festplatz an der Schwabmünchner Straße betreiben. Vor dem Festzelt finden Süßwaren- und Eisstände, Schießbuden und der Auto-Scooter ihren gewohnten Platz. Auf den Grünflächen gegenüber der Kirche vor dem Kalvarienberg und am Franziskanerplatz gibt es ein Kinderkarussell und eine Mini-Eisenbahn.

Die Schwabmünchner Straße (Kreisstraße A 19) und der Franziskanerplatz werden vom Samstag ab 12 Uhr bis Montag 20 Uhr ab dem Festplatz bis zur Bayernstraße gesperrt. Denn dort stehen die Verkaufsstände der Markthändler und laden am Sonntag und Montag von 9.30 Uhr bis 18 Uhr zum Bummeln zu Fuß ein. Parkplätze für die Besucher gibt es beim Sportgelände auf der Fläche vor der „alten Schachtel“ und am Nettomarkt, sowie auf einer Wiese am Ortseingang von Untermeitingen her.

