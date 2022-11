Klosterlechfeld

18:00 Uhr

Dieses Weihnachtshaus leuchtet trotz steigender Strompreise

Plus Trotz gestiegener Energiepreise lässt Harald Kotte in Klosterlechfeld sein Weihnachtshaus wieder leuchten. Wie er den Strompreisen ein Schnippchen schlägt.

Von Hieronymus Schneider

Seit mehr als zehn Jahren erfreut Harald Kotte vor allem die Kinder in der Adventszeit mit seinem bunten Weihnachtshaus in der Bahnhofstraße in Klosterlechfeld. Vor vier Jahren wurde es noch als "Haus der 30.000 Lichter" in unserer Zeitung vorgestellt. "Inzwischen sind es schon fast 40.000 LED-Lampen", sagt Harald Kotte. So viele Lampen braucht er, um sein Einfamilienhaus mit Garage, den Vorgarten mit einer Krippe über dem Teich und den Gartenzaun in ein buntes Lichtermeer zu verwandeln. Unzählige Bambis, Weihnachtsmänner mit und ohne Schlitten, Tannenbäume und Schneemänner locken immer wieder staunende Kinderaugen an.

