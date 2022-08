Die Klostermauer in Klosterlechfeld ist nun wind- und wetterfest

Eine Woche lang haben sich drei Mitglieder des CSU-Ortsverbands der Klostermauer in Klosterlechfeld angenommen. Nun ist sie gegen Wind und Wetter geschützt.

Die Klostermauer in Klosterlechfeld war zuletzt in einem verbesserungswürdigen Zustand: Neben dem Unkraut am Sockelbereich sind auch einige Risse und Löcher entstanden. Anton Hirschmiller, Peter Schweiger und Siegfried Welzmiller haben sich diesem Problem angenommen. Eine Woche lang leisteten die drei Mitglieder des CSU-Ortsverbands etwa 90 ehrenamtliche Arbeitsstunden, um die Klostermauer zu sanieren.

Bereits im vergangenen Jahr haben die Pensionare die Fensterrahmen des ehemaligen Franziskanerklosters neu gestrichen. Nun nahmen sie sich die Mauer vom Klostergebäude bis zum Ende des Klostergartens vor. Zuerst entfernten die CSU-Mitglieder Unkraut und Wurzelstöcke. Danach befreiten sie die Mauer mit einem Hochdruckreiniger von Schmutz, Flechten und losem Material. Anschließend wurden die entstandene Risse und Löcher mit Spachtelmasse gefüllt. Mit einer Salzlösung entfernten die Pensionare Flecken und sprühten nach der Grundierung eine hydrophobe Lösung auf. Damit dringt Feuchtigkeit nach außen, aber nicht nach innen. Schließlich strichen Hirschmiller, Schweiger und Welzmiller die Mauer mit deckender, weißer Mineralfarbe. Nun ist die Mauer gegen Wind und Wetter geschützt. Zu den Materialkosten von rund 1500 Euro leistete die Gemeinde einen Zuschuss von 1000 Euro.

