Doppelt erwischt: Ehepaar fährt unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag war ein Ehepaar mit dem Auto Richtung Graben unterwegs. Auf der Polizeiwache stellt sich heraus, dass beide alkoholisiert gefahren sind.

Am späten Sonntagabend fiel einem Verkehrsteilnehmer gegen 22.30 Uhr ein Auto auf, das von Lagerlechfeld in Richtung Klosterlechfeld unterwegs war. Es wurde in unsicherer Fahrweise gelenkt. Eine Polizeistreife konnte das Fahrzeug später zu einer Verkehrskontrolle in Klosterlechfeld anhalten und stellte dabei fest, dass der 47-jährige Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab einen Wert von 1,6 Promille, sodass der Mann zur Durchführung für eine Blutentnahme zur Polizeidienststelle gebracht und sein Führerschein sichergestellt wurde.

Im Anschluss wurde der Hinweisgeber konkret zu seinen Feststellungen befragt. Dabei gab er überraschenderweise an, dass er überhaupt nicht den 47-Jährigen hatte fahren sehen. Vielmehr war er sich sicher, dass zu diesem Zeitpunkt eine Frau das Auto gesteuert hatte. Wie sich herausstellte, handelte es sich dabei um die 43-jährige Ehefrau des Fahrzeughalters, welche zum Zeitpunkt der Kontrolle auf dem Beifahrersitz gesessen hatte.

Vor Kontrolle hatte der Fahrer gewechselt

Die Frau hatte zuvor das Auto von Lagerlechfeld nach Klosterlechfeld gefahren, wo eine dritte Person abgesetzt wurde. Bei diesem Halt wechselte ihr Mann auf den Fahrersitz - bis er zur Verkehrskontrolle angehalten wurde. Da auch die 43-Jährige eine Alkoholisierung von 1,62 Promille aufwies, stellten die Beamten ihren Führerschein ebenfalls sicher und ordneten eine Blutentnahme an. (AZ)