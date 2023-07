Dorffest: Drei Tage lang wird in Klosterlechfeld gefeiert

Das Angebot beim Dorffest in Klosterlechfeld vom Freitag bis Sonntag ist ganz besonders den Kindern und Familien gewidmet. Was den Besuchern geboten wird.

Das Dorffest am zweiten Juli-Wochenende beginnt am Freitagnachmittag, 7. Juli, mit einem ambitionierten Spielenachmittag für Kinder von 14 bis 17 Uhr am Franziskanerplatz. Mit Minigolf, Ponyreiten, Dosenwerfen bis zu Spike- und Bubble-Ball ist so einiges geboten. Ab 18 Uhr geht für die Jugendlichen in der Chill-Lounge mit Diskjockey Whroux bis um 22 Uhr die Post ab. Für Speisen und sommerliche Getränke ist gesorgt.

Am Samstagabend wird die Classic-Rock-Nacht eingeläutet. Einlass ist ab 18 Uhr. Nach der Vorband der Leonhard-Wagner-Realschule Schwabmünchen wird die M-Street-Band an diesem Abend bis um 23 Uhr den Franziskanerplatz in eine Rock- und Tanzmeile bei kühlen Cocktails und "Summernight-Feeling" verwandeln.

Der Sonntag ist Familientag

Der Sonntag als Familientag beginnt mit einem Gottesdienst in der Klosterkirche Maria Hilf um 10.30 Uhr. Ab 12 Uhr unterhält die Musikkapelle Klosterlechfeld mit zünftiger Blasmusik die Gäste an den Biertischen und Imbiss-Ständen. Für die Kinder ist mit einer Hüpfburg, Biathlon-Schießen mit Lichtgewehren, einer Beach-Lounge, Schminkecke und vielem mehr einiges geboten. Der abschließende Höhepunkt des Dorffestes ist ab 17 Uhr der Auftritt des Country- und Western-Duos „Arizona Outlaws“. Die Schwabmünchner Jürgen Lechner und Uwe Bolten sind in Klosterlechfeld keine Unbekannten, begeistern sie doch seit 33 Jahren die Freunde der Country-Musik. Bei schlechtem Wetter werden die Veranstaltungen ins Feuerwehrhaus an der Bahnhofstraße verlegt.