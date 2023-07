Dorffest in Klosterlechfeld mit Spiel, Spaß und Musik

In Klosterlechfeld wird drei Tage lang mit einem bunten Programm gefeiert. Die ganze Dorfgemeinschaft versorgte die Gäste kulinarisch.

Gemütlich und für jeden Geschmack etwas geboten: Das zeichnet das Dorffest in Klosterlechfeld aus. In diesem Jahr gab es noch eine Neuerung.

Diesmal begann das Fest schon am Freitagnachmittag mit einem Spieletag für die Kinder. Florian Maisterl führte seine Ponys vom Pferdehof aus Scheuring selbst mit den glücklichen Kindern auf dem Rücken der Ponys über den Franziskanerplatz. Auf der Wiese hatte der Kreisjugendring allerlei Spiele vom Fußballtennis, Fußballbillard, Dosenwerfen, Bubble- und Spikeball bis zum Minigolf aufgebaut. Die Kleinsten freuten sich an der Sandbeach vor dem Caféle und an der Hüpfburg.

61 Bilder Das Dorffest Klosterlechfeld in Bildern Foto: Hieronymus Schneider

Der Abend klang in der Chill-Lounge mit dem DJ Whroux gemütlich aus. Am Samstagabend sorgten die Vorband der Leonhard-Wagner-Realschule Schwabmünchen und die M-Street-Band in der Classic-Rock-Nacht für Stimmung und Tanzlaune bei erfrischenden Getränken und kühlen Cocktails unter dem beleuchteten Tarnnetz vor dem Kalvarienberg. Nach dem Sonntagsgottesdienst unterhielt die Musikkapelle Klosterlechfeld die Besucher zum Frühschoppen und Mittagessen. Für Speis und Trank sorgte die gesamte Dorfgemeinschaft von der Feuerwehr über den Pfarrgemeinderat, die Kindergartenküche bis zur Turnabteilung des TSV.

Großes Programm für die Kleinsten

Eine besondere Freude für alle Besucher, besonders für die Eltern und Großeltern, war der Einzug der Kindergartenkinder, die mit ihren Erzieherinnen und dem Musikpädagogen Georg Weihmayer auf der Bühne ein fröhliches Lied sangen und mit zwei Tänzen zum Mitmachen anregten. Das Spieleangebot des Kreisjugendrings wurde auf die Wiese beim Franziskusbrunnen verlagert und mit einem aufblasbaren Menschenkicker erweitert. Am Stand des Schützenvereins konnte die Treffsicherheit mit dem Lichtgewehr und der Lichtpistole getestet werden. Die kleineren Kinder versuchten am Glücksrad des Fördervereins der Versöhnungskirche möglichst viele kleine Spielsachen zu gewinnen oder sich beim Team der Mittagsbetreuung der Schule fantasievoll schminken zu lassen. Das Kindererlebnisland „Adventure Rapis“ hatte eine besondere Kuh-Hüpfburg aufgebaut.

Wo der Wilder Westen anfängt

Die Erwachsenen genossen den Festausklang bei Country- und Westernmusik mit dem Duo „Arizona Outlaws“, denn der wilde Westen fängt laut den Sängergitarristen Uwe Bolten und Jürgen Lechner in Klosterlechfeld an. Deshalb kehrten sie nach zehn Jahren Abstinenz wieder einmal auf das Dorffest zurück.