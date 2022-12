Klosterlechfeld

17:10 Uhr

Kammerchor und „Vielsaitig“ geben Adventskonzert mit besonderen Klängen

Plus Der Kammerchor Schwabmünchen und das Ensemble „Vielsaitig“ begeisterten mit einem gemeinsamen Konzert in der Wallfahrtskirche in Klosterlechfeld.

Von Hieronymus Schneider Artikel anhören Shape

Die Mischung aus sakralem Chorgesang und instrumentalen Stücken mit Saiten- und Flötenklang kam bei den Zuhörern in der voll besetzten Klosterlechfelder Wallfahrtskirche besonders gut an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen