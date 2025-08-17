Ein heißer Bayerischer Biernachmittag

Die Veteranen- und Soldatenkameradschaft Klosterlechfeld feierte wie jedes Jahr am Feiertag Maria Himmelfahrt ihren traditionellen Bayerischen Biernachmittag. Diesmal meinte es die Sonne fast zu gut mit der Veranstaltung, denn zum Beginn um 14 Uhr hatte es über 30 Grad Hitze. Trotz schattenspendender Zelte und Sonnenschirme kamen die Besucher schon beim Sitzen ins Schwitzen. Doch dagegen hatten die ehrenamtlichen Helfer der Veteranen ein probates Mittel mit ihrem Ausschank von kühlem Bier vom Fass und nichtalkoholischen Erfrischungsgetränken. Der Bayerische Biernachmittag ist nicht nur ein Treffen alter Veteranen, sondern wird von jungen Familien mit kleinen Kindern ebenso gerne besucht, wie von Jugendlichen und Menschen im Seniorenalter. So fand es auch genügend Abnehmer für die selbstgebackenen Kuchen und den duftenden Kaffee dazu. Und am späteren Nachmittag und Abend wuchs auch bei etwas nachlassenden Temperaturen der Appetit auf köstliche Grillsteaks, Bratwürste, Wurstsalat oder pikante Schaschlik-Spieße. Vereinsvorsitzender Marco Meyer und seine Kameraden waren jedenfalls sehr zufrieden.

