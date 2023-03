Ein Hüne aus dem Norden siegt beim Feuerstein-Cup in Klosterlechfeld   

Plus Der Westfale Lukas Mürmann schafft als Einziger „den Meter“ mit dem 250-Kilo-Stein – beim Bayerischen Zweikampf dominieren die Lokalmatadore

Die Stimmung in der ausverkauften Feuerwehrhalle ist prächtig. Ein zünftiges Starkbierfest mit Grillhähnchen, Käseplatten und dunklem Starkbier heizt die Stimmung vor dem Bayerischen Zweikampf und dem sportlichen Kräftemessen der Steinheber an. Zum Wettkampf haben sich zehn Zweierteams angemeldet, darunter ein Damenteam vom österreichischen „Kroftstodel Thürnau“ und ein Mixed-Team der Lechfelder Oldies Rosi Riedel und Hans Zerhoch.