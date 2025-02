Die Gemeinde Klosterlechfeld hat ein neues Fahrzeug für den Bauhof gekauft. Mit dem Opel Movano mit großer Ladefläche werden nun tägliche Transport- und Besorgungsfahrten für alle Arbeiten rund um den Bauhof ausgeführt, und er steht auch den Vereinen für Altpapier- und Christbaumsammelaktionen zur Verfügung. Aus Kostengründen behält das Arbeitsfahrzeug seine weiße Lackierung, wurde aber mit dem Klosterlechfelder Gemeindewappen beklebt und mit einer Rundumleuchte ausgestattet. Bürgermeister Rudolf Schneider und mehrere Gemeinderäte übergaben die neue Errungenschaft an die Bauhofmitarbeiter, und Pfarrer Thomas Demel weihte das Fahrzeug für den Dienst an den Menschen in Klosterlechfeld. Das alte Fahrzeug wurde nach 13 Jahren ersetzt, weil große und aufwändige Reparaturen anstanden. (rony)

