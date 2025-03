Einbrecher erbeuten Geld und Schmuck aus einem Einfamilienhaus

Unbekannte sind in der Nacht auf Freitag, 7. März, in ein frei stehendes Einfamilienhaus in der Adalbert-Stifter-Straße in Klosterlechfeld eingebrochen. Die Täter durchwühlten sämtliche Schubladen und Schränke und stahlen daraus Schmuckstücke und Bargeld, berichtet die Polizei.

Der genaue Diebstahlwert ist aktuell noch nicht bezifferbar. Ins Haus gelangten die Täter über ein Kellerfenster und flüchteten später über das Schlafzimmerfenster. Während des Einbruchs befanden sich die Bewohner nicht im Haus. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/96060 zu melden.