Einbrecher scheitern am Schloss beim Schuppen des Stockschützenvereins

Unbekannte haben versucht, in den Schuppen des Stockschützenvereins in Klosterelchfeld einzubrechen. Sie kamen aber nicht weit.

Unbekannte Personen haben am vergangenen Wochende versucht, in der Schuppen des Stockschützenvereins Klosterlechfeld einzubrechen. Sie überstiegen das abgezäunte Gelände und schraubten den Schlossriegel samt Vorhängeschloss an der Eingangstüre des Schuppens ab. Nachdem die Türe mit einem zusätzlichen Schloss versperrt war, hätten sie von ihrem Vorhaben abgelassen, berichtet die Polizei.

Es gab bereits Vorfälle in der Nacht auf Samstag

Der Einbruchsversuch stehe offensichtlich im Zusammenhang mit den mutwilligen Beschädigungen am Sportplatz in Klosterlechfeld, so die Polizei. Dort sind in der Nacht zum Samstag die Bewässerungsanlage und mehrere Sportgeräte beschädigt worden. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 08232/96060 entgegengenommen. (AZ)