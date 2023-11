Er war "Mister Ehrenamt"

Nachruf: Das Klosterlechfelder Urgewächs, Manfred Ortlieb, hat sich in vielen Vereinen engagiert. Jetzt ist er mit 84 Jahren gestorben.

Die Gemeinde und Vereine Klosterlechfelds sowie der Bayerische Landessportverband trauern um Manfred Ortlieb, der Ende Oktober im 85. Lebensjahr verstorben ist.

Das Klosterlechfelder Urgewächs wurde oft als „Mister Ehrenamt“ bezeichnet. Von der Jugend auf war er im Musikverein, bei der Feuerwehr, beim Männergesangverein, dem Heimat- und Volkstrachtenverein, beim Veteranenverein und bei der CSU in seinem Heimatort aktiv. Er wurde in den Gemeinderat gewählt, war Dritter Bürgermeister, Vorsitzender der Dorfgemeinschaft und Lektor in der Wallfahrtskirche.

Fußball und Tischtennis waren seine Lieblingssportarten

Seine besondere Liebe galt dem Sport und seinem Verein TSV Klosterlechfeld. Schon mit 18 Jahren wurde er Schriftführer, leitete später die Schüler- und Jugendabteilung und war von 1979 bis 2008 Vorsitzender. Dem Fußball widmete sich Ortlieb auch als Schiedsrichter im Bereich Südschwaben. Nebenbei spielte er noch Tischtennis und wurde auch in dieser Abteilung Schriftführer. Sein Engagement ging aber weit über Klosterlechfeld hinaus.

Im Landessportverband engagiert

1966 wurde er stellvertretender Vorsitzender im Sportkreis Augsburg des Bayerischen Landessportverbandes (BLSV) und von 1999 bis 2017 war er dessen Vorsitzender. Er wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt und blieb noch einige Jahre als Referent für Kirche und Sport im BLSV-Bezirk Schwaben tätig. Sein Lieblingsprojekt waren die Sportlerwallfahrten und Bergmessen. Manfred Ortlieb berichtete auch jahrelang über den Sport und Sportverbandsbelange als freier Mitarbeiter der Schwabmünchner Allgemeinen.

