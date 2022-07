Fahrraddiebe schlagen am Bahnhof Klosterlechfeld zu

Fahrraddiebe haben am Bahnhof in Klosterlechfeld ein Mountainbike gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Fahrraddiebe haben am Bahnhof in Klosterlechfeld ein Mountainbike gestohlen. Das Rad war auf dem Abstellplatz des Bahnhofs versperrt abgestellt. Wie die Polizei berichtet, muss die Tat am Freitag zwischen 11.30 und 20.30 Uhr passiert sein.

Bei dem Rad handelt es sich um ein auffällig leuchtend-grünes Mountainbike der Marke Bulls. Zeugen des Diebstahls sollen sich unter 08232/9606-0 bei der Polizei melden. (AZ)