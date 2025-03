Die Narren sind los: Klosterlechfeld feiert den Straßenfasching 

Schöner konnte die Sonne nicht strahlen und so waren bald alle Bedenken um die Sicherheit des Klosterlechfelder Faschingsumzugs weggelächelt. Es war einfach nur rundum fröhlich und schön. Traditionell empfängt der veranstaltende Faschingsverein Lecharia die teilnehmenden Garden schon um 12.11 Uhr im Feuerwehrhaus, während sich die Umzugswagenkolonne in der Benzstraße formierte.

Gespannt warteten die Besucher an der Rathauskreuzung auf den Umzug. Foto: Hieronymus Schneider

Lecharia-Präsident Martin Krause begrüßte die Garden der Imhofia Untermeitingen, der Waalonia aus Waal, des Faschingskomitees Schmiechen und der Ettrinaria aus Ettringen. Die eigene Kinder- und Jugendgarde tanzte zur Einstimmung schon im Feuerwehrsaal.

Firmen, Bauhof und Feuerwehr stellen Fahrzeuge zur Verfügung

Bürgermeister Rudolf Schneider bedankte sich bei der Feuerwehr, dem Bauhof und allen Firmen, die einen Lastwagen zur Absicherung aller Zufahrtsstraßen und Wege bereitgestellt haben. „Der Klosterlechfelder Fasching lebt und ist dazu da, fröhlich zu sein und alle Sorgen und Krisen zu vergessen“, sagte der orientalisch verkleidete Bürgermeister beim Aufruf zum fröhlichen und friedlichen Umzug.

Durch Klosterlechfeld hat sich ein großer Gaudiwurm geschlängelt. Mit dabei waren Schiffe, ein Formel-1-Stall und sogar Flugzeuge.

Die Rathausmeile entlang der Bayernstraße mit Überquerung der Schwabmünchner Straße zur Bahnhofstraße füllte sich mehr und mehr mit erwartungsvollen, überwiegend bunt kostümierten Zuschauern. Aus dem Sitzungssaal des Rathauses heizte der Ansager Ali Brecheisen die Stimmung mit lautstarker Musik an und auf der Tribüne davor nahmen neben Schneider auch sein Untermeitinger Amtskollege Simon Schropp, Altbürgermeister Peter Schweiger und Raphael Morhard vom Begegnungsland Lech-Wertach mit Gefolge ihre Beobachtungsposten ein. Um 14.11 Uhr setzte sich der Zug nach der Regie des Umzugsleiters Angelo Ostermair langsam von Norden her über die Bayernstrasse in Bewegung.

Die Polizei fährt voraus, Piratenschiffe und Flugzeuge folgen

Diesmal fuhr die Polizei voraus, gefolgt von der Klosterlechfelder Musikkapelle und den Lecharia-Garden. Die Vielfalt der mit größtem Aufwand gebauten Faschingswagen überraschte alle Besucher. Da wurden ganze Piratenschiffe, Riesenkürbisse, Monopolyhäuser, Flugzeuge, Formel-1-Rennställe und vieles mehr durch die Straßen gezogen. Traditionell stark vertreten waren die Faschingsgruppen aus dem benachbarten Oberbayern, also die „Lechroaner“ von „Purching“ (Prittriching) über Weil und Winkl bis Ellighofen.

Die Lecharia-Jugendgarde tanzte schon beim Empfang im Feuerwehrhaus Foto: Hieronymus Schneider

Aber auch die schwäbischen Nachbarvereine ließen sich nicht lumpen und schließlich haben die Klosterlechfelder auch eigene Vereine und den Bienenschwarm mit Trommlergruppe der Kindergärten zu bieten. So zog der Gaudiwurm mit „Lecharia-Cha-Cha-U“-Rufen und vielen Faschingsschlagern friedlich und ausgelassen bis zum Kehraus am Festplatz. Einige Wagen bogen gleich ab, um rechtzeitig zum Schwabmünchner Faschingsumzug zu kommen.

Die Eglinger träumen von einem Airport. Foto: Hieronymus Schneider