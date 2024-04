Klosterlechfeld

Flüchtlinge: Ankerzentrum-Ableger ist wohl vom Tisch

In Klosterlechfeld sollte eine Erstaufnahme-Einrichtung entstehen. Daraufhin gab es viel Kritik.

Plus Die Regierungspräsidentin spricht mit dem Klosterlechfeld Bürgermeister. Eine Krähen-Aktion zeigt nur wenig Erfolg.

Von Hieronymus Schneider

Der Ableger eines Ankerzentrums, also einer Einrichtung für die Aufnahme und die Erstversorgung von Flüchtlingen, ist in Klosterlechfeld vom Tisch. Das berichtete Bürgermeister Rudolf Schneider in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Gemeinderat Christoph Donderer ( Freie Wähler) hatte sich nach dem Sachstand erkundigt. Dazu sagte Schneider, dass nur eine mündliche Auskunft von der Regierungspräsidentin Barbara Schretter vorliege, dass das Grundstück in Klosterlechfeld dafür nicht geeignet und die Sache damit vom Tisch sei. Reinhard Hiller ( CSU) lobte die gute Zusammenarbeit der Fraktionen und des Bürgermeisters in dieser Angelegenheit.

