Flüchtlinge berichten: "Wir wollten nur weg. Nur in Sicherheit."

Plus Bei einem Willkommenscafé für Geflüchtete aus der Ukraine können sich Kinder in Klosterlechfeld austoben. Erwachsene finden einen Rahmen, sich auszutauschen.

Der Caritasverband Schwabmünchen und die Initiative „Wir daheim auf dem Lechfeld“ hatten Geflüchtete zu einem Willkommenscafé in den Franziskus-Kindergarten an der Alpenstraße eingeladen.