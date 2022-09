Gartendeko, alte Gefährte und Kutschfahrten auf dem Handwerkermarkt

In Klosterlechfeld trafen sich die Besucher mit Fieranten und Oldtimerfreunden auf dem Hobby- und Handwerkermarkt. Was es dort alles zu sehen gab.

Der beliebte Hobby- und Handwerkermarkt zog bei bestem Wetter am Sonntag wieder viele Besucher auf dem Franziskanerplatz an. Im vergangenen Jahr wurde er noch unter Corona-Einschränkungen abgehalten, heuer ging es ohne. An rund 30 Marktbuden wurde alles angeboten, was man zur Verschönerung von Haus und Garten brauchen kann. Kunsthandwerk aus Metall, Holz, Keramik, Schmuck und Dekorationsartikel aller Art erfreuten die Augen der Marktbummler ebenso wie nützliche Stoffe oder Zubehör für das Nähkästchen. Für die Brotzeit daheim konnten Käsesorten aller Art, Honig von den Lechfelder Imkern oder Lebkuchen und Naschereien mitgenommen werden.

Erinnerungen an vergangene Zeiten

Die Oldtimer-Ausstellung von Ewald Schiegg und Franz Perzl mit zahlreichen Fahrrädern, Mopeds, Motorrädern, Limousinen und Traktoren weckte viele Erinnerungen an vergangene Zeiten und an das erste eigene Gefährt.

5 Bilder So schön war es auf dem Handwerkermarkt in Klosterlechfeld Foto: Hieronymus Schneider

Großeltern zeigten ihren Enkeln, wie sie früher unterwegs waren. Zum Nostalgieerlebnis gehörten auch die Pony-Kutschfahrten des Pferdehofs Maisterl aus Scheuring.

Ein Ständchen für den Pfarrer

Nach dem Augenschmaus lud der Getränkestand der Feuerwehr und des Veteranen- und Soldatenvereins, sowie die Bude des Bauhofs zur Stärkung mit Würsteln oder Kaffee und Kuchen im Zelt ein.

Nebenan im Kloster-Biergarten spielte die Blaskapelle des Musikvereins Klosterlechfeld auf. Dabei gab es auch ein besonderes Ständchen zum Geburtstag von Pfarrer Thomas Demel.