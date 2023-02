Rund um die Beethovenstraße soll jetzt Nachverdichtung möglich werden

Klosterlechfeld will dichteres Bauen möglich machen. Der Siedlungscharakter rund um die Beethovenstraße soll aber erhalten bleiben.

Klosterlechfeld sucht schon länger Potenzial zur Flächenentwicklung. Nun gibt es offenbar eine Möglichkeit: Im in den 1960er-Jahren entstandenen Wohngebiet rund um die Beethovenstraße wird eine verträgliche Nachverdichtung ermöglicht, das hat der Gemeinderat in seiner aktuellen Sitzung beschlossen. Bisher sind dort überwiegend kleine Einfamilienhäuser (Erdgeschoss plus ausgebautem Dach) mit großen Grundstücken präsent. Aufgrund von Bauvoranfragen zur Aufstockung wurde nun eine Überplanung des geltenden Bebauungsplans aus dem Jahr 1966 in Auftrag gegeben.

Nur 40 Prozent des Grundstücks dürfen überbaut werden

Werner Dehm vom Planungsbüro Opla stellte den Entwurf im Gemeinderat vor und sagte, dass der Siedlungscharakter erhalten bleiben solle. Dennoch sollen zwei Vollgeschosse zugelassen werden. Das Dach dürfe aber nicht als Wohnraum ausgebaut werden und müsse deshalb eine geringe Neigung aufweisen. Maximal 40 Prozent des Grundstücks dürfen überbaut werden, damit die charakteristischen Vorgärten erhalten bleiben. Für bestehende Altbauten wird Bestandsschutz hinsichtlich von Wintergärten oder Terrassenüberdachungen gewährt. Für Neubauten sind diese genehmigungspflichtig.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SAT.1

Der Planentwurf beinhaltet auch eine Klimaschutzkomponente. So sollen die Grundstücke mindestens 35 Prozent Grünflächen aufweisen, damit das Regenwasser versickern kann und der Baumbestand erhalten bleibt. Bei Neubauten muss die Hälfte des Daches mit Photovoltaik belegt werden, und die Heizenergie darf nicht aus fossilen Brennstoffen erzeugt werden. Der Gemeinderat billigte den Planentwurf zur ersten öffentlichen Auslegung durch die Bauverwaltung.

Der vom Haupt- und Finanzausschuss vorberatene Haushaltsplan 2023 wurde einstimmig als Satzung beschlossen. Der Verwaltungshaushalt stieg gegenüber dem Vorjahr moderat um 1,9 Prozent auf nunmehr rund 5,8 Millionen Euro an. Beim Vermögenshaushalt gibt es eine Verdoppelung von rund 2,2 auf rund 4,5 Millionen Euro.

In diese Projekte investiert Klosterlechfeld

Gründe dafür sind vor allem die Umbaumaßnahmen am Kindergarten Maria Hilf und die Dachsanierung der Grundschule. Zudem müssen in beiden Einrichtungen Raumluftanlagen eingebaut werden. Allein für diesen Komplex sind rund 1,8 Millionen Euro vorgesehen. Für die Erschließung des Baugebiets "Otto-Wanner-Straße" wurden rund 1,2 Millionen Euro veranschlagt. Zur Finanzierung ist eine Rücklagenentnahme von etwas mehr als 200.000 Euro notwendig.

Aus dem neuen Ansatz des Verwaltungshaushalts ist jedoch am Ende des Jahres mit einer Zuführung von knapp 80.000 Euro zu rechnen. Das vorläufige Rechnungsergebnis des Jahres 2022 weist eine Zuführung von knapp einer Million Euro auf. Bürgermeister Schneider sprach von einem stabilen Haushalt, zumal noch Fördergelder für den Neubau des Kindergartens an der Alpenstraße sowie dem sozialen Wohnungsbau von etwa einer Million Euro ausstehen.

Gemeinde will Defibrillatoren beschaffen

Michael Wasiliu (SPD/Grüne) brachte die Initiative der Arbeiterwohlfahrt Lechfeld auf Anschaffung von Defibrillatoren als Antrag in den Gemeinderat ein. Deren Sinnhaftigkeit zur Verbesserung von Überlebenschancen bei Herzstillstand wurde bejaht und die Anschaffung von zwei oder drei solcher Geräte empfohlen. Die Aufstellung sollte an öffentlich zugänglichen Stellen wie beim Rathaus oder an der Schule erfolgen. Thomas Müller (G.f.K) regte an, dass parallel dazu Erste-Hilfe-Kurse angeboten werden sollten.

Termine: Am Freitag, 24. Februar, findet ab 18.45 Uhr nach der Abendmesse am Franziskanerplatz eine Andacht zum ersten Jahrestag des Krieges in der Ukraine statt. Am Freitag, 17. März, findet die Bürgerversammlung im Franziskuskindergarten statt. Am Samstag, 25. März, wird die Flursäuberung "Rama dama" durchgeführt. Am Sonntag, 23. April wird der zweite Lechfeld-Lauf vom Team "Wir daheim auf dem Lechfeld" organisiert.