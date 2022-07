Klosterlechfeld/Großaitingen

11:11 Uhr

Rüttelplatten von zwei Baustellen gestohlen

Diebe haben sich an zwei Baustellen in Klosterlechfeld und in Großaitingen ans Werk gemacht. Der Schaden ist hoch. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte Diebe haben am vergangenen Wochenende auf der Baustelle "Am Wäldle" in Klosterelchfeld und auf der Baustelle "Am Rapsfeld" in Großaitingen Rüttelplatten gestohlen. Der Wert einer solchen Platte beträgt etwa 5000 Euro. Aufgrund des hohen Gewichts geht die Polizei von mehreren Tätern aus. Zudem vermutet sie einen Zusammenhang beider Diebstähle. Hinweise nimmt die Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/96060 entgegen. (AZ)

