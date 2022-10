Helfer vor Ort: Auch Klosterlechfeld macht mit

Die Gemeinde Klosterlechfeld will Ersthelfer vor Ort.

Klosterlechfeld will sich am Modell der Ersthelfer vor Ort beteiligen. Dabei handelt es sich um ein interkommunales Netzwerk, das in den vier Lechfeldgemeinden ausgebildete Ersthelfer, sogenannte First Responder, bereithalten soll, die im Notfall bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes die Erstversorgung übernehmen.

In den vergangenen Jahren haben sich auf örtlicher Ebene Ersthelfergruppen aus Mitgliedern des Roten Kreuzes, der Feuerwehren oder THW gebildet. Ziel dieser "First Responder" oder "Helfer vor Ort" ist es, die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes zu überbrücken. Da sie aber nicht Bestandteil des öffentlichen Rettungsdienstes sind, hat das bayerische Innenministerium die Rahmenbedingungen in einem Leitfaden definiert.

Johanniter signalisieren Interesse

Da die Feuerwehr ohnehin alarmiert wird und oft vor dem Rettungsdienst eintrifft, ist eine zusätzliche Aufgabe nicht zielführend. Dagegen haben die Johanniter Interesse an einem interkommunalen Aufbau eines HVO (Helfer vor Ort) signalisiert. Die ehrenamtlichen Helfer könnten mit einem Einsatzfahrzeug direkt von zu Hause ausrücken. Die Alarmierung erfolgt über die Rettungsleitstelle Augsburg. Ein Sponsor für das Fahrzeug wurde bereits gefunden. Die jährlichen Kosten in Höhe von zehn- bis zwölftausend Euro könnten nach der Zahl der Einwohner auf die Lechfeld-Gemeinden aufgeteilt werden. Der Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, sich anteilig am Konzept HVO (Helfer vor Ort) durch den Träger der Johanniter zu beteiligen.

Lesen Sie dazu auch