Ein Opel wurden zwischen 5. und 8. September in der Otto-Wanner-Straße in Klosterlechfeld beschädigt. Laut Polizei wurde das Auto im vorderen linken Bereich zerkratzt, wodurch ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro entstand.

Die Polizeiinspektion Schwabmünchen ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 08232/9606-0 melden. (AZ)