In Klosterlechfeld sollen 25 Wohnungen mit Betreuung entstehen

Plus Wo der Wohnkomplex mit Betreuung und Gesundheitsangeboten wie Physiotherapie entstehen soll und wer dort einziehen könnte.

Die Gemeinde Klosterlechfeld will Wohnraum für junge und ältere Menschen schaffen. Nun wurde ein weiteres Projekt gegenüber dem neuen Kindergarten St. Franziskus am nördlichen Ende des neuen Baugebiets Otto-Wanner-Straße Nord im Gemeinderat vorgestellt.

Maximilian Layer erläuterte das Bauvorhaben seiner Firma an der Ecke Elias-Holl-/Otto-Wanner-Straße: Auf zwei von der für betreutes Wohnen spezialisierten Firma erworbenen Grundstücken soll ein Gebäude mit rund 25 Wohnungen mit Betreuung und Gesundheitsangeboten wie Physiotherapie errichtet werden. Das kompakt geplante dreistöckige Gebäude soll nicht unterkellert werden und ein Flachdach erhalten.