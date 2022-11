Der Kindergarten "Maria Hilf" in Klosterlechfeld wird nochmals erweitert.

Plus Der Gemeinderat Klosterlechfeld stimmt den Wünschen der Pfarrkirchenstiftung und der Kindergartenleitung Maria Hilf zu. Was genau geplant ist.

Im Januar dieses Jahres wurden die Rahmenbedingungen für die Sanierung und Modernisierung des Kindergartens „Maria Hilf“ in der Försterstraße geschaffen. Die verbindliche Bauvereinbarung zwischen der Katholischen Kirchenstiftung und der Gemeinde sah eine Generalsanierung für rund 2,3 Millionen Euro vor. Den Hauptanteil der Kosten trägt die Gemeinde mit 1,7 Millionen, die Kirchenstiftung steuert 250.000 Euro dazu. Eine staatliche Förderung von maximal 50 Prozent der förderfähigen Baukosten werde erwartet.