Kindermountainbike am Franziskanerplatz in Klosterlechfeld gestohlen

Ein Kindermountainbike im Wert von rund 170 Euro ist am Franziskanerplatz in Klosterlechfeld verschwunden. Die Polizei hofft auf Hinweise.

Das gab Tränen: Ein schwarz-grünes Kindermountainbike der Marke Zodiac wurde am Montag zwischen 8 und 14 Uhr am Franziskanerplatz in Klosterlechfeld entwendet. Das Fahrrad stand laut Polizeibericht unversperrt an der dortigen Bushaltestelle. Es hat einen Wert von rund 170 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/9606-0. (AZ)