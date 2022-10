Klosterlechfeld

Klosterlechfeld beteiligt sich am Energienutzungsplan

Plus Ziel des interkommunalen Energienutzungsplans ist das Erreichen einer vollständigen Eigenversorgung aus erneuerbaren Energien bis zum Jahr 2040.

Klosterlechfeld nimmt an der Erstellung eines interkommunalen Energienutzungsplans teil. Der Gemeinderat hat die grundsätzliche Kooperationsbereitschaft bei Energiefragen mit den Mitgliedskommunen im Begegnungsland Lech-Wertach und der "Integrierten ländlichen Entwicklung (ILE) zwischen Lech und Wertach" beschlossen. Der digitale Plan soll den Istzustand des Energieverbrauchs und der Energiegewinnung an Gebäuden in einem Wärmekataster visualisieren und so eine Analyse für das Potenzial von Windkraft- und Photovoltaikanlagen ermöglichen.

