Klosterlechfeld gibt das meiste Geld für Kinder aus  

Den gesamten Haushaltsplan stellte die Kämmerin der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Lechfeld, Karina Steinbrecher, im beratenden Haupt- und Finanzausschuss vor. Nach ihrem Entwurf schließt der Verwaltungshaushalt mit etwas mehr als 6,4 Millionen und der Vermögenshaushalt mit knapp über drei Millionen Euro ab. Einen großen Anteil an den Ausgaben haben die Zuschüsse für die Kinderbetreuung mit 1,5 Millionen Euro. Mit der Bewirtschaftung des Franziskus-Kindergartens, der Ausstattung von Kinderspielplätzen und der Miete für den Jugendtreff kommen noch einmal 55.000 Euro dazu. Der Staat fördert den Kindergarten mit 900.000 Euro. Die Personal- und Sachkosten für die Grundschule Klosterlechfeld einschließlich der Umlage für den Mittelschulverband Untermeitingen betragen rund 425.000 Euro.

Weitere wesentliche Ausgaben sind die Kreisumlage, die vorsichtshalber mit einer Erhöhung um vier Prozent auf 1,95 Millionen veranschlagt wurde, sowie die Umlage für die Verwaltungsgemeinschaft Lechfeld mit rund 495.000 Euro. Dem gegenüber stehen Einnahmen aus der Grundsteuer mit 250.000 und der Gewerbesteuer mit 750.000 Euro. Die größten Einnahmen der Finanzwirtschaft sind aber der Anteil der Gemeinde an der Einkommenssteuer ihrer Bürgerinnen und Bürger mit rund 2,5 Millionen und die staatlichen Schlüsselzuweisungen von etwas mehr als 1,1 Millionen. Wenn der Haushaltsplan aufgeht, bleiben am Ende des Jahres knapp 314.000 Euro als Zuführung vom Verwaltungshaushalt in den Vermögenshaushalt übrig.

In diese Projekte investiert die Gemeinde

Der Vermögenshaushalt ist mit rund drei Millionen etwas größer als im Vorjahr (2,2 Millionen) ausgestattet, weil mehr Investitionen anstehen. Für die Feuerwehr wurden 590.000 Euro für das neue Fahrzeug, den Digitalempfänger und den hydraulischen Rettungssatz veranschlagt. Für den Anbau an den Franziskus-Kindergarten sind 1,45 Millionen und für die Sanierung des Daches der Grundschule 325.000 Euro vorgesehen. Für den Kindergartenanbau wird eine Förderung von 600.000 Euro erwartet. „Die Kindergartenerweiterung ist ohne Kreditaufnahme möglich“, sagte dazu Bürgermeister Rudolf Schneider. Für den Ausbau der beiden Kindertageseinrichtungen wird die Gemeinde im Zeitraum von 2023 bis 2027 einen Eigenanteil ohne Zuschüsse von rund 2,2 Millionen Euro investieren. Einnahmen von rund 1,2 Millionen Euro werden aus dem Verkauf von drei freien Grundstücken im Baugebiet Otto-Wanner-Straße erwartet. Um einen Haushaltsausgleich zu erreichen, ist eine Rücklagenentnahme von rund 788.000 Euro notwendig. Die Rücklagen verringern sich dadurch auf knapp 3,9 Millionen Euro, stellte Karina Steinbrecher fest. Diese Reserve wird in den kommenden Jahren für die Kanalsanierung in der Tankstellensiedlung, Restzahlungen für das neue Feuerwehrfahrzeug oder die PV-Anlage auf dem Dach der Schule noch gebraucht werden.

Zuschüsse für Vereine

In der jüngsten Sitzung wurde noch ein Betrag von 3.500 Euro pauschal als Zuschuss für den Musikverein eingestellt. Die Anschaffung von Trachten werde laut Musikvereinsvorsitzenden Stefan Bosch wegen Neuaufnahmen von Musikerinnen und Musikern erforderlich. Dem Musikverein wurde aber auferlegt, die tatsächlichen Kosten für Trachten und Noten nachzuweisen. Ein weiterer Zuschussantrag des SV Untermeitingen auf Kostenbeteiligung an der Erneuerung der Laufbahn wurde zurückgezogen, weil die Kosten von der Gemeinde Untermeitingen und dem Bayerischen Landessportverband mit Eigenbeteiligung gedeckt werden können. Der Haushaltsplan wurde vom Haupt- und Finanzausschuss gebilligt und wird nun in den Gemeinderat zum Beschluss der Haushaltssatzung eingebracht.