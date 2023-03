Klosterlechfeld hat einen neuen Ehrenbürger

Andreas Hornung erhält die hohe Auszeichnung der Gemeinde und ist der einzige lebende Ehrenbürger im Ort.

Die Gemeinde Klosterlechfeld hat wieder einen Ehrenbürger. Diese besondere Auszeichnung wurde mit einstimmigem Beschluss des Gemeinderates nun zum fünften Mal verliehen. Der 78-jährige Andreas Hornung ist damit der einzige lebende Ehrenbürger im Ort. Die beiden Bürgermeister Rudolf Schneider und Erwin Mayer würdigten die Lebensleistung Hornungs mit der Übergabe der Ehrenurkunde und der Eintragung ins Goldene Buch der Gemeinde.

So engagiert ist der Ehrenbürger Andreas Hornung

Andreas Hornung ist Mitglied des Kreisvorstandes der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Augsburg-Land und seit 1999 deren stellvertretender Vorsitzender. Dem Gemeinderat Klosterlechfeld gehörte er von 1982 bis Mai 2020 an. Zwölf Jahre lang war er Vorsitzender der SPD-Fraktion und in den letzten sechs Jahren Dritter Bürgermeister. Auch das Vereinsleben war jahrzehntelang nicht ohne Andreas Hornung denkbar. Er war Vorsitzender des Awo-Ortsvereins, 15 Jahre lang im Vorstand der Schützengesellschaft und mehr als 30 Jahre beim Faschingsverein Lecharia. Darüber hinaus engagierte er sich auf allen Dorffesten, in der Seniorenarbeit und bei der Büchertafel zugunsten der Jugendarbeit. Hornung erhielt 2015 bereits die kommunale Dankurkunde und 2017 die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland.