Klosterlechfeld

18:00 Uhr

Klosterlechfeld investiert 1,6 Millionen Euro in die Kinderbetreuung

Plus Der Haushalt 2022 wurde im Haupt- und Finanzausschuss in Klosterlechfeld beraten. Der Vermögenshaushalt schrumpft nach Abschluss von Großprojekten.

Von Hieronymus Schneider

Mehr als 1,6 Millionen Euro werden im neuen Haushaltsplan für die Kinderbetreuung vorgesehen. Das ist einer der größten Ausgabeposten, die der Haupt- und Finanzausschuss in der Beratung des Haushaltsplanes abgesegnet hat. Auf der Einnahmenseite wurde aber auch der vom Staat geleistete Förderbeitrag zur Kinderbetreuung um 50.000 Euro auf 950.000 Euro angehoben. Um die kommunalen Pflichtaufgaben bewältigen zu können, erhält Klosterlechfeld rund 2,3 Millionen Euro als Anteil an der Einkommensteuer sowie 38.000 Euro an der Umsatzsteuer und rund eine Million als Schlüsselzuweisung.

