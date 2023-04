Klosterlechfeld

18:45 Uhr

Klosterlechfelder Saatkrähen verweigern den Umzug nach Schwabstadl

Plus Trotz Vergrämung fühlen sich die Vögel am Klosterlechfelder Friedhof offenbar sehr wohl. Sie bauten mehr neue Nester, als vom Bauhof entfernt werden konnten.

Von Hieronymus Schneider

Seit Ende Februar kämpft der Klosterlechfelder Bauhof unter fachlicher Begleitung des anerkannten Biologen und Ornithologen Dr. Hermann Stickroth darum, die Krähen am Friedhof zu bewegen, an einem anderen Standort zu brüten. Doch sie denken gar nicht daran, das Areal zu verlassen.

Kiefernwald bei Schwabstadl wäre eine Ideale Heimat

Als geeigneter Standort wurde von der Regierung von Schwaben als obere Naturschutzbehörde und von Fachleuten das Kiefernwäldchen an der Straße nach Schwabstadl eingestuft. Stickroth berichtete im Gemeinderat, dass der Bauhof am 27. Februar 44 alte Nester vom Friedhof mit Hebebühne ins Wäldchen umgesiedelt hat. Bis 15. März hatten die Krähen wieder sechs bis acht Nester neu am Friedhof gebaut. Daraufhin wurden nochmals 38 Nester mit Hebebühne entfernt. Drei Tage später waren wieder elf neue Nester da, die dann mit der Feuerwehrspritze entfernt wurden. Die Krähen lieferten sich aber einen Wettlauf mit den Bauhofarbeitern und bauten 24 neue Nester innerhalb eines Tages, die dann zweimal täglich abgespritzt wurden. Der Wettlauf wurde am 29. März beendet, als ein zerbrochenes Ei in einem Nest gefunden wurde. Stickroth sagte dazu: "Also wurde innerhalb von 20 Stunden ein Nest gebaut und ein Ei darin abgelegt, das ist Weltrekord."

